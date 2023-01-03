كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس النواب عقد جلسة مهمة وكاشفة لأمور كثيرة، وتحدث بلسان 100 مليون مصري، قائلا: النواب انتفضوا في جلستهم مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين.



وقال خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء: «ليا فترة كبيرة لم أتناول الأرز، وتقريبا بطلت أكل عيش القمح، ولذا طلبت من زملائي شراء رغيف من المخابز العادية.



ولفت إلى أنه عندما رأي الخبز من أحد الزملاء، توقع أن يكون سعره بنصف جنيه، ولكن تم إخباره بأن الرغيف سعر جنيه واحد.



وتابع: رغيف الخبز رقيق كما لو كان فطيرًا، ولا أعرف إذا كان قطعة من الألماظ يتناسب سعره عكسيا مع وزنه، فقد خف وزنه بعدما ارتفع سعره.



وقال: "أقل حقوق المواطن توفير رغيف العيش له، والرغيف أبو جنيه، يمكن أن يأكل الشخص 6 منه في قعدة واحدة".



وأردف أن هناك بعض المحافظات تشهد طوابير وزحام أمام المخابز؛ بسبب وجود مشكلة ناجمة عن تقليص حصص الدقيق الموجهة للأفران، متسائلا لماذا تم تخفيض حصص الخبز؟، حيث إنه تلقى شكاوى عديدة من محافظات مختلفة من هذا الأمر.



ووجه التحية لمجلس النواب، لأنهم تحدثوا بكلام حقيقي بلسان المصريين، وحديثهم كان من أجل المصلحة العامة وليس رغبة في الاستعراض، معلقا «مجلس النواب نطق كلمة حق في وجه وزير التموين».



