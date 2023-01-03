لجنة الصحة الوطنية الصينية: نتبادل المعلومات حول كورونا بشفافية

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن الصين تؤكد على موقفها المنفتح والشفاف بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بكوفيد -19 وتتعهد بمواصلة ذلك.

وقال المتحدث باسم اللجنة، مي فنج، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الصين تحافظ على التبادلات العملية والتعاون مع منظمة الصحة العالمية ودول ومناطق أخرى في العالم، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية.

وأشار إلى أن الصين عقدت اجتماعين تبادليين تقنيين مع منظمة الصحة العالمية منذ أن حسنت إجراءات مكافحة كوفيد-19، أحدهما في 9 ديسمبر والآخر في 30 ديسمبر 2022، وتبادل الخبراء فيهما وجهات النظر المتعمقة حول حالة تطور الوباء والعلاج الطبي والتحصين وأمور فنية أخرى.

وأضاف مي، أن الصين عقدت أكثر من 60 اجتماعا حول الوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه على مدار السنوات الثلاث الماضية، مع موضوعات حول العلاج الطبي، وأبحاث اللقاحات وتطويرها، وتتبع الفيروس.

وأكد أن "الصين شاركت تجربتها بشأن تدابير الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 دون تحفظ".

من جانبه، قال هوانج لوكي، نائب رئيس الإدارة الوطنية للطب الصيني التقليدي: "استنادا إلى ثلاث سنوات من الخبرة، قمنا بتشكيل خطة فريدة لعلاج كوفيد-19 من خلال الجمع بين استخدام كل من الطب الغربي والطب الصيني التقليدي".

وأضاف أن علاج الطب الصيني التقليدي يمكن أن يسرع الشفاء لأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة، مع منع أولئك الذين يعانون من أعراض حادة من التطور إلى حالات أكثر خطورة وبالتالي تقليل معدل الوفيات.