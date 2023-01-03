تلقت سائقة متدربة في لاتفيا عقوبة 120 ساعة من الخدمة المجتمعية وحظر القيادة لمدة خمس سنوات بدلا من حصولها على رخصة قيادة ترغب فيها للغاية، بعد أن حضرت لاختبار القيادة وهي ثملة.

وحاولت المرأة إكمال اختبار القيادة العملي وهي في حالة سكر في ثاني أكبر مدينة في دوجافبيلس في شرق البلاد، حسبما أعلن مكتب المدعي العام اللاتفي في ريجا يوم الاثنين.

وبعد أن لاحظ الفاحص أن المرأة الطامحة للحصول على رخصة قيادة كانت تحت تأثير الكحول، تم إيقاف اختبار القيادة في 28 ديسمبر وطلب منها الخضوع لاختبار الكحول.

والحد القانوني للكحول في لاتفيا هو 0.02% للسائقين الذين تقل خبرتهم عن عامين و0.05% لأولئك الذين لديهم أكثر من عامين من الخبرة، وفقا للمجلس الأوروبي لسلامة النقل.

وأظهر الاختبار مستوى الكحول في التنفس لدى المرأة أكثر من 0.21%، مما يعني الآن أن رخصة قيادتها باتت بعيدة المنال.