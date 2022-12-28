ليفربول يعلن انتهاء إجراءات تسجيل جاكبو ليصبح جاهزا للمباريات

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء اجراءات تسجيل المهاجم الهولندي كودي جاكبو في قائمة الفريق المحلية، استعداداً لمشاركته في المباريات القادمة.

وبات جاكبو جاهزًا للمشاركة في مباريات فريق ليفربول في المسابقات المحلية الإنجليزية، بعد انتهاء اجراءات تسجيله في القائمة مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يواجه فريق ليفربول نظيره وولفرهامبتون يوم السبت القادم، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي سياق متصل، وأعلن نادي ليفربول بشكل رسمي تعاقده مع صاحب الـ23 عامًا، قادما من صفوف بي أس في أيندهوفن الهولندي ، ولكن لم يعلن الفريق الإنجليزي عن مدة الصفقة أو مبلغ التعاقد لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن العقد يمتد حتى عام 2028 بقيمة بلغت 37 مليون جنيه إسترليني.