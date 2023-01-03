مدير برامج تنمية: المشروعات الناشئة فى مصر تحتاج مناخ يحتضنها وحوافز ضريبية

أكد حسن منسى، مدير قطاع برامج التنمية في شركة "فلات 6 لابس"، أن أنجح شركات في مصر والعالم العربي تعمل في مجال ريادة الأعمال هي التي تساعد في حل مشكلات قائمة وقابلة للانتشار، لافتا إلى أن أكبر مشكلة تقابلهم في ريادة الاعمال هي توفير التمويل.

وأوضح حسن منسى، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن عملهم يقوم على مساعدة الشركات الناشئة في الوصول إلى النمو المطلوب ثم يحصلون على حصة استثمارية منهم، مفيدا باستثمارهم في أكثر من 330 شركة في المنطقة.

وأشار حسن منسى، مدير قطاع ببرامج التنمية، إلى أن المشروعات الناشئة فى مصر تحتاج إلى مناخ يحتضنها، والمشروعات في مصر تحتاج إلى مجموعة من الحوافز أبرزها تخفيف الأعباء الضريبية.