فيديو - رونالدو في لقائه الأول بزملائه: «جئت لتحقيق البطولات مع النصر»

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اجتمع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الوافد الجديد لصفوف نادي النصر السعودي، بزملائه الجدد في الفريق أثناء حفل تقديمه كلاعب جديد، والذي أقيم على ملعب مرسول بارك مساء اليوم الثلاثاء.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن تعاقده، يوم الجمعة الماضية، مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد حتى صيف 2025.

وقال لرونالدو لزملائه في غرفة ملابس نادي النصر: «شاهدت بعض مباريات النصر في الفترة الماضية، وأنا سعيد جديد لانضمامي للنادي».

وأضاف النجم البرتغالي: «أنا هنا أمام تحدي كبير، وهو التغيير من أوروبا إلى آسيا، ولكني متواجد لمساعدة الفريق في تحقيق البطولات».

وأتم: «نريد أن لا نتأخر عن المران المقبل.. دعونا الآن نذهب للتقديم ونرى المهمة القادمة».