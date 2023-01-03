 فيديو - رونالدو في لقائه الأول بزملائه: «جئت لتحقيق البطولات مع النصر» - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 يناير 2023 8:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

فيديو - رونالدو في لقائه الأول بزملائه: «جئت لتحقيق البطولات مع النصر»

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 8:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 8:05 م

اجتمع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الوافد الجديد لصفوف نادي النصر السعودي، بزملائه الجدد في الفريق أثناء حفل تقديمه كلاعب جديد، والذي أقيم على ملعب مرسول بارك مساء اليوم الثلاثاء.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن تعاقده، يوم الجمعة الماضية، مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد حتى صيف 2025.

وقال لرونالدو لزملائه في غرفة ملابس نادي النصر: «شاهدت بعض مباريات النصر في الفترة الماضية، وأنا سعيد جديد لانضمامي للنادي».

وأضاف النجم البرتغالي: «أنا هنا أمام تحدي كبير، وهو التغيير من أوروبا إلى آسيا، ولكني متواجد لمساعدة الفريق في تحقيق البطولات».

وأتم: «نريد أن لا نتأخر عن المران المقبل.. دعونا الآن نذهب للتقديم ونرى المهمة القادمة».

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك