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خبير: استثمارات الشركات الناشئة 5 أضعاف إيرادات قناة السويس والأهرامات

خالد حسام الدين
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 4:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 4:07 ص

أكد عمر المنير، مؤسس إحدى الشركات الناشئة للملابس الذكية، عدم وجود قانون يحمي المستثمر بنسبة 100% في مصر، لافتا إلى أن توفير المواد الخام أحد أبرز المشكل التي تواجه المشروعات الناشئة، كما أن دخول رؤوس الأموال من الخارج صعبة جدا.

وأوضح عمر المنير، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، اليوم الإثنين: "نحتاج إلى تعديلات تشريعية لتسهيل عمل الشركات الناشئة، ولابد من توفير استثناءات لحل أزمات المشروعات الناشئة بدلا من سن قوانين جديدة".

وأضاف عمر المنير، أن إجمالي استثمارات قطاع الشركات الناشئة في مصر 5 أضعاف إيرادات قناة السويس والأهرامات معا، متمنيا من المسئولين الاهتمام بمجال الشركات الناشئة، متابعا: "نفسي المسئولين يتخيلوا الفرص في الشركات الناشئة ويبقوا فخورين بهذه المجال".

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