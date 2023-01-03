 نتنياهو يتعهد بمعارضة علنية للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني - بوابة الشروق
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نتنياهو يتعهد بمعارضة علنية للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 2:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 2:10 م

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بتكثيف جهوده لعرقلة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، من خلال التعبير عن معارضة ذلك صراحة وعلنا، في تحول واضح عن نهج أكثر حذرا اتخذته الحكومة السابقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نتنياهو قوله أمام جلسة للحكومة، اليوم الثلاثاء: "سنتحرك بقوة وبشكل علني على المستوى الدولي ضد العودة إلى الاتفاق النووي – ليس فقط في المحادثات مع القادة خلف الأبواب المغلقة، ولكن أيضا بقوة وبشكل علني في ساحة الرأي العام العالمي".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أدى اليمين الدستورية الأسبوع الماضي بعد 18 شهرا فقط في المعارضة، إنه على عكس ما يراه الرأي العام، لم يتم إلغاء الاتفاق النووي.


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