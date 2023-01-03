أظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، ارتفاع عدد الرحلات الدولية والداخلية القادمة والمغادرة عبر مختلف المطارات العُمانية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الثلاثاء، سجل عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة من مطارات مسقط وصلالة وصحار البالغة 51 ألفًا و17 رحلة دولية نموًّا ملحوظًا بنسبة 6ر137 % مقارنة ب21 ألفًا و466 رحلة في الفترة ذاتها عام 2021.

وسجلت أعداد القادمين عبر المطارات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 153 % حيث بلغ إجمالي عدد الركاب القادمين والمغادرين و"الترانزيت" بمطارات مسقط وصلالة وصحار والدقم سبعة ملايين و807 آلاف و908 ركاب حتى نهاية الشهر العاشر من العام الماضي كما ارتفع أعداد المغادرين عبر المطارات بنسبة 115 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأوضحت الإحصاءات أن عدد الرحلات (الدولية والداخلية) القادمة والمغادرة عبر مطار مسقط الدولي ارتفع بنسبة 6ر111%، ليبلغ 54 ألفًا و165 رحلة حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2022، نقلت ستة ملايين و744 ألفًا و565 مسافرًا مقارنة بـ 25 ألفًا و592 رحلة في عام 2021 نقلت مليونين و784 ألفًا و37 مسافرًا.

وتصدرت الجنسية الهندية أعلى أعداد المسافرين في الرحلات المغادرة والقادمة عبر مطار مسقط الدولي بإجمالي بلغ 122 ألفًا و926 راكبًا بنهاية الشهر العاشر من العام الماضي، تلتها الجنسية البنجلادشية بإجمالي بلغ 48 ألفًا و431 راكبًا، ثم الجنسية الباكستانية بإجمالي 36 ألفًا و747 راكبًا.