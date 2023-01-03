بلاتنهارت يغيب عن المعسكر التدريبي لهيرتا برلين

تأكد غياب الظهير الأيسر السابق للمنتخب الألماني مارفين بلاتنهارت عن المعسكر التدريبي لفريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم في الولايات المتحدة، بسبب وضعه فيما يتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ولم يحدد نادي هيرتا برلين طبيعة المشكلة التي يواجهها قائد الفريق، لكن القواعد المعمول بها في الولايات المتحدة حاليا تقضي بعدم السماح لأي مواطن غير أمريكي أو مقيم يتجاوز عمره 18 عاما بالدخول دون تلقي جميع جرعات اللقاح االمضاد لكوفيد-19 .

وقال ساندرو شوارتز المدير الفني لفريق هيرتا برلين في بيان اليوم الثلاثاء :"ناقشنا القضية بشكل مسبق. الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة لنا. نتقبل الوضع وسنحاول تحقيق أقصى استفادة. بلاتنهارت سيتدرب مع فريق تحت 23 عاما وسينضم لنا مجددا بعد العودة."

وبمشاركة إجمالي 28 لاعبا من بينهم أربعة حراس مرمى، سيجري هيرتا برلين معسكره التدريبي حتى 14 يناير الجاري، ومن المقرر أن يخوض أربع مباريات ودية خلاله.

وقال شوارتز :"نتطلع إلى المعسكر التدريبي ونود استغلال الفرصة للعمل بشكل مكثف على عدد من النقاط الرئيسية. وأهمها تعزيز الدقة في الجانب الهجومي."

ويستأنف هيرتا برلين، الذي يحتل المركز الخامس عشر في الدوري الألماني، مشواره في المسابقة بلقاء بوخوم في 21 يناير.