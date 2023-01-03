القائد العام للقوات المسلحة السودانية يدشن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات

دشن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حملة وطنية لمكافحة تعاطي وتداول المخدرات، مؤكدًا أنها أصبحت خطرًا داهمًا يهدد مستقبل الشباب.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية، خلال اجتماع اليوم بمقر القيادة العامة، ضم النائب العام ورئيس الوزراء الأسبق رئيس الحملة القومية لمكافحة للمخدرات الدكتور الجزولي دفع الله ووزراء العدل والداخلية والتعليم العالي والتربية والتعليم ووالي ولاية الخرطوم بجانب بعض قادة الأجهزة الأمنية، إلى أن منظمات دولية كانت قد قدمت دعم مالي لبعض التنظيمات الشبابية بغرض دعم قضايا الانتقال إلا أنه تم إستغلال هذا الدعم في ترويج وتعاطي المخدرات بين أوساط الشباب، الأمر الذي يتطلب أن تقود الدولة بكل قطاعاتها عملاً حقيقيًا وكبيرًا يحد من هذه الظاهرة الخطيرة ويأتي بنتائج ملموسة.

وأكد القائد العام، أن قيادة البلاد والقوات المسلحة لن يهدء لها بال إلا بعد أن تخلص شباب البلاد من هذا الخطر الداهم، موجهًا بتشكيل لجان متخصصة على وجه السرعة على المستويات الاتحادية والولائية والمحليات للتعامل مع الظاهرة، في إطار حملة وطنية كبرى تنطلق اعتبارًا من اليوم تحت شعار سودان خال من الإدمان بنهاية العام ٢٠٢٣م.

كما أعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية تبنيه لمشروعات تأهيل مراكز معالجة الإدمان ضمن فعاليات هذه الحملة، مع استصحاب كل قطاعات المجتمع السوداني بجانب منظمات المجتمع المدني والعلماء والمهتمين بهذا الشأن.

من جانبه، استعرض وزير الداخلية المكلف الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد أن الشرطة قد تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المخدرات ومروجيها وستتواصل جهودها في إطار هذه الحملة للقضاء على هذه الظواهر الغريبة على المجتمع السوداني.

الجدير بالذكر أن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي تم إطلاقها اليوم برعاية رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية ستتواصل على مدى العام الحالي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.