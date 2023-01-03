معرض مؤقت للملك الشاب توت عنخ آمون بمتحف شرم الشيخ

يعرض بمتحف شرم الشيخ في قاعات العرض المتحفي، معرضاً مؤقتا للملك الشاب "توت عنخ آمون"؛ احتفالا باليوم الذي عثر فيه على التابوت الحجري الخاص به.



وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن المعرض المؤقت الخاص بـ"توت عنخ آمون" يضم نموذجا مصغرا لتابوت الملك "توت"، وطريقة تصميمه وصناعته تتشابه إلى حد كبير مع التابوت الأوسط المذهب للملك الشاب، أي نستطيع القول إنه نسخة مصغرة منه، وكان مخصص لحفظ أحشاء الملك "توت"، ويعد من قوائم العرض المتحفي بالمتحف، ويقبل على زيارته العديد من زوار المتحف.



وأضاف مدير المتحف، في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه في مثل هذا اليوم عام 1924 وفي غرفة دفن الملك الشاب والبالغ مساحتها 24 متراً، عثر كارتر على تابوتًا من الكوارتزيت مستطيل الشكل للملك، على شكل وعاء حجري يشبه الصندوق، وزُخرفت أركانه الأربعة بأشكال معبودات الحماية الأربعة التي تحمي أجنحتها المنتشرة التابوت الحجري ومومياء الملك.



ولفت إلى أن المفاجأة التي أبهرت الجميع هي أن هذا التابوت الحجري لم يكن يحتوي بداخله على تابوتا واحدًا، بل ثلاثة توابيت لحمل جسد الملك، وهذه التوابيت متداخلة داخل بعضها تصور الملك في الوضع الأوزيري.



وأوضح أن التابوت الخارجي المذهب الكبير مصنوع من الخشب المذهب الذي يصور الملك على الهيئة الأوزريه، وهو قابضا على الصولجان والمذبة، والتابوت له مقابض فضية لتحريك الغطاء. ويبلغ طول التابوت 223.5 سنتيمتر، وعرضه 83.8 سنتيمتر في أقصى نقطة، و105.5 سنتيمتر في الارتفاع.



وتابع: أما التابوت الأوسط فهو مصنوع من الخشب المذهب، تم العثور عليه داخل التابوت الخارجي المذهب، وزين التابوتين الخارجيين بالعديد من الأحجار شبه الكريمة مثل اللازورد والفيروز.



وأكد أن التابوت الداخلي جرى صنعه على شكل مومياء من الذهب الخالص الذي يزن 110.4 كيلوجرام، وتم العثور عليه ملفوف في الكتان داخل التابوت الأوسط، وداخلها كانت مومياء الملك التي كان رأسها مغطى بالقناع الذهبي الشهير للملك الشاب.



وعندما اكتشف هوارد كارتر هذا التابوت لأول مرة لم تكن بصورته الذهبية اللامعة التي نراها اليوم، حيث قال "كارتر" في ملاحظات التنقيب الخاصة بها، إن "التابوت كان مغطي بطبقة سوداء كثيفة تشبه الطبقة الممتدة من اليدين إلى الكاحلين في الوقت الحالي من الواضح"، مؤكدا أن هذا كان سائلًا للدهن تم سكبه على التابوت أثناء مراسم الدفن وبكميات كبيرة.





