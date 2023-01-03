وزيرا خارجية البحرين وإسرائيل يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

جرى اتصال هاتفي اليوم الاثنين بين وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ونظيره الإسرائيلي إيلي كوهين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الزياني أعرب خلال الاتصال عن تهانيه لكوهين بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، متمنيا له التوفيق والنجاح، معبرا عن تطلعه للعمل المشترك لتطوير التعاون الثنائي بين البحرين وإسرائيل، والمضي قدما في تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المشتركة في مختلف المجالات خدمة للمصالح المتبادلة، في إطار ما ينص عليه إعلان تأييد السلام واتفاق المبادئ الإبراهيمية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الاسرائيلي عن الشكر والتقدير لوزير الخارجية، منوها بالتعاون الثنائي بين البلدين وما يحققه من تطور ونمو في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وجرى خلال الاتصال، استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البحرين وإسرائيل في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية الارتقاء بها إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة، إضافةً إلى بحث الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا محل الاهتمام المشترك.

يشار إلى البحرين وإسرائيل ابرمتا اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية في واشنطن في ايلول/سبتمبر عام 2020.