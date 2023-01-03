فرنسا تسجل 39 ألفا و87 إصابة جديدة بكورونا و252 وفاة

سجلت فرنسا 39 ألفا و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و252 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.



وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليونا و537 ألفا و275، والوفيات إلى 163 ألفا و255.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 155 مليونا و976 ألفا و331 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.



تجدر الإشارة أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.