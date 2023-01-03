الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 130 مرتزقا أجنبيا في دونيتسك الشعبية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الليفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية الروسية نفذت ضربة على موقع لفيلق أجنبي تابع للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أدى إلى القضاء على أكثر من 130 مرتزقا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف كوناشينكوف: "الضربات الدقيقة التي شنتها القوات الجوية الروسية ضد مواقع الانتشار المؤقتة لوحدات الفيلق الأجنبي في مناطق قريبة من مستوطنة ماسلياكوفكا ومدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية قضت على أكثر من 130 مرتزقا أجنبيا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وبحسب المتحدث، قضت القوات الروسية على مجموعتين أوكرانيتين للاستطلاع والتخريب في منطقة خاركوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما قصفت القوات الروسية، قوات أوكرانية بالقرب من مجتمعات سينكوفكا وإيفانوفكا وبيريستوفوي في منطقة خاركوف، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 مسلحا وثلاث عربات مدرعة قتالية وثلاث شاحنات صغيرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.