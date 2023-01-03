A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.



Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023

ونشرت وكالة "نكستا" مقطع فيديو وثق الواقعة، وقالت إنه يرصد "انفجار صاروخ على بعد عشرات الأمتار من صحفي فرنسي كان في، كراماتورسك، بأوكرانيا".وتم عرض الفيديو خلال برنامج على قناة فرنسية، حيث ظهر المراسل وهو واقف في الليل في أحد شوارع كراماتورسك، شرق أوكرانيا، قبل الانفجار بثوان قليلة.وأشارت أسوشيتد برس إلى هجمات عدة تعرضت لها أوكرانيا، مؤخرا، وقالت إن المسؤولين المحليين أطلقوا تحذيرات بوقوع غارات جوية في جميع أنحاء البلاد مرتين يوم الأحد الماضي وحده.