أجهزة الشرطة والإطفاء الألمانية تطالب بحظر الألعاب النارية بعد حوادث وهجمات رأس السنة الجديدة

دعت نقابات الشرطة وخدمات الإطفاء الألمانية، اليوم الاثنين، إلى حظر الألعاب النارية ذات الاستخدام الشخصي خلال عشية رأس السنة، بعد هجمات على عمال الطوارئ وحوادث مميتة شهدتها ليلة العام الجديد 2023، كما طالبت بزيادة صلاحيات وقدرات المراقبة لخدمات الطوارئ.

وقال رئيس نقابة الشرطة في برلين وبراندنبرغ لارس ويج -بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكتروني- "لا يمكن تصور ما اضطرت قوات الطوارئ لدينا إلى مواجهته في العام الجديد".

وفي سياق متصل، قال مسؤولون في خدمات الطوارئ الألمانية إن ما لا يقل عن 33 ضابطًا ورجل إطفاء أصيبوا في العاصمة برلين فقط، وتم الإبلاغ عن عشرات الحوادث المماثلة في جميع أنحاء ألمانيا، ولم تكن جميعها مجرد حوادث بل كانت أيضًا هجمات "مقصودة وموجهة" بالألعاب النارية.

وتأتي الاحتفالات العارمة في ألمانيا بالعام الجديد بعد حظر استمر لمدة عامين على الألعاب النارية الشخصية بسبب لوائح مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو ما دفع مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء ألمانيا إلى الخروج للشوارع للاحتفال بالعام الجديد عن طريق إطلاق الألعاب النارية ذات الاستخدام الشخصي.