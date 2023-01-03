طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، باستراتيجية وخطة واضحة بشأن توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة، محذرًا من تفاقم الأزمة مع عام 2023.

ووصف عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، لعرض طلب المناقشة العامة الموجه للوزير، المصيلحي بـ"عميد الوزراء"، مشيرًا إلى تقلده الوزراة مرتين، قائلا: "هذا الملف حفظه الوزير والنائب السابق، احترامي الكبير لسيادتك".

وعبر عن قلقه بشأن الأمن الغذائي، مشيرًا إلى تقرير للبنك الدولي بشأن الأمن الغذائي، مضيفا: "يقلقني أن نتكلم عن الغذاء هناك قلق كبير رغم أننا لسنا من الدول العشر الأولى، لكن نحن أول وأكبر دولة مستوردة للقمح".

وطالب بمعرفة استراتيجية الوزراة فيما هو قادم، قائلا: "أقول من مجلس النواب، ونحن اليوم 3 يناير 2023، إن القادم هو الأصعب علشان ماحدش يتخيل إن القادم سهل، لا صعب على الحكومة والبرلمان والشعب، وعلى مستوى العالم ليس مصر فقط".

واستطرد: "علشان نكون واضحين مع الناس، جابونا البرلمان يقولوا لنا الأرز بـ20 جنيها أو 15 جنيها".

وطالب المصيلحي، بالنزول للأسواق، قائلا: "بنشوف الرئيس كل جمعة يتكلم مع الناس الغلابة، مش عايز حضرتك تلبس الجاكيت والقميص وتتصور في السوبر ماركت عايز الأسواق اللي تنعقد كل أسبوع، ست البيت بتنزل تحط الربع جنيه على الربع جنيه علشان تجيب كيلو طماطم وكيلو رز، روح الأسواق دي".

وأكد عدم صحة تقارير وكلاء الوزارة "ما تصدقش تقارير وكلاء الوزراة من 27 محافظة قسمًا بالله كلها غلط".

وقال عابد: "الناس اللي وقفت معانا وحمت مصر محتاجة تنزلها من باب جبر الخواطر والعمل والواجب، الناس الغلابة اللي استحملت وهتفضل مستحملة علشان عارفة إن البلد دي لازم تكمل، عايزين نشوف صورة سيادتك في نجع أو قرية".