وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة السعودية الرياضة في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، استعدادًا للانضمامه بشكل رسمي لناديه الجديد النصر.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن تعاقده، يوم الجمعة الماضية، مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد حتى صيف 2025.

وسيقيم رونالدو مع عائلته في أحد الأحياء الفاخرة بالرياض، وذلك بعدما أنهت إدارة نادي النصر جميع التجهيزات الخاصة بقصر الأسطورة البرتغالية.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن القصر الذي سيقيم فيه رونالدو يتواجد بـ حي المحمدية بالرياض، مشيرة أنه يتكون من ثماني غرف نوم وشلال ماء كبير، ومناطق خضراء واسعة، ومسبح أولمبي، و3 فلل مجاورة إضافية.

ويتميز حي المحمدية في الرياض بالعقارات الفاخرة والهدوء، والقريب أيضًا من حي النخيل المشهور بالمدارس الدولية.