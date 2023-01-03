الاتحاد الأوروبي يقترح تقديم لقاحات مجانية مضادة لكورونا للصين

اقترح الاتحاد الأوروبي تقديم لقاحات مجانية مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للصين؛ لمساعدتها في القضاء على انتشار الجائحة.



ونقل راديو (فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء عن مسئولين في المفوضية الأوروبية -لم يفصحوا عن هويتهم- أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة "ستيلا كيرياكيدس"؛ لتنسيق استجابة على مستوى أوروبا لتفشي "كوفيد-19" المستمر في الصين.



واضاف الراديو أن المفوضة كيرياكيدس تواصلت مع نظرائها الصينيين؛ لتعرض عليهم التضامن والدعم وتوفير الخبرة في مجال الصحة العامة؛ بما في ذلك اللقاحات الأوروبية المصممة خصيصا للمتحورات.



وكان الرئيس الصيني "شي جين بينج" قد قال -يوم السبت الماضي- إن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا دخلت "مرحلة جديدة" في الوقت الراهن، مضيفا -خلال كلمة بمناسبة العام الجديد 2023- أن "اقتصاد بلادنا مرن، ويمتلك إمكانات كبيرة ومليء بالحيوية وأسسه الجيدة على المدى الطويل لا تزال ثابتة، وتغلبنا على تحديات غير مسبوقة عام 2022".