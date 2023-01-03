محطة طاقة نووية بلغارية توقع عقدين للإمداد بالوقود لإنهاء اعتمادها على روسيا

قالت وزارة الطاقة البلغارية إن محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد "كوزلودوي"، وقعت عقودا مع شركتي "وستنجهاوس" السويدية و"فراماتوم" الفرنسية للحصول على الوقود لمفاعليها العاملين، ما يضمن لها الاستقلال عن روسيا، التي كانت حتى الآن المورد الوحيد لصوفيا.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية إن توقيع العقدين يأتي بعد أن قرر البرلمان البلغاري أنه يتعين على الدولة الإسراع في عملية تأمين مورد بديل لمحطة الكهرباء والطاقة، التي تستخدم حاليًا وقودًا تسلمه إليها شركة "تفيل" الروسية.

وأضافت الشبكة أن وزارة الطاقة البلغارية أكدت أن عقد "كوزلودوي" مع "وستنجهاوس" تبلغ مدته عشر سنوات لتسليم وقود نووي جديد لوحدتها الخامسة البالغة سعتها 1000 ميجا واط، حيث توصل الجانبان إلى الصفقة بشروط "محسنة بشكل كبير"، مقارنة بالعرض الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي.

كما وقعت محطة الطاقة البلغارية عقدها مع "فراماتوم" لتوريد وقود نووي جديد لوحدتها السادسة البالغة سعتها 1000 ميجا واط.

كان البرلمان البلغاري قد قرر في 22 ديسمبر الماضي أن تدفع الشركات التي تعالج النفط الروسي ضريبة إضافية تُستخدم لمنح تعويضات مالية للمستخدمين، وهو ما يشمل شركة "لوك أويل نيفتوهيم بيرجاز" المملوكة لروسيا، والتي تعالج النفط الروسي في بلغاريا.