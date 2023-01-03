تموين الإسكندرية تشن حملات رقابية على محلات بيع المواد الغذائية

شنت إدارة تموين برج العرب التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات رقابية مكثفة على محلات بيع المواد الغذائية، التي أسفرت عن ضبط كمية من السلع منتهية الصلاحية.

وذكرت المديرية، في بيان اليوم الاثنين، أن الحملة ضبطت بأحد المحلات في منطقة برج العرب تحفظت على 16 عبوة تمور زنة الواحدة 5 كيلوجرامات بإجمالي كمية قدرها 80 كيلوجراما، و12 عبوة عجوة زنة الواحدة 10 كيلوجرامات بإجمالي كمية قدرها 120 كيلو جراما، وعبوتين زبيب مصري بإجمالي كمية قدرها 20 كيلوجراما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.