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أردوغان يعلن رفع أجور موظفي الدولة بنسبة 25%

أنقرة - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 3:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 3:31 م

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفع أجور موظفي الدولة والمتقاعدين، بنسبة 25%، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس التركي في كلمة له اليوم الثلاثاء، أثناء مشاركته في حفل "الموظفين المتعاقدين" بالعاصمة أنقرة: "هدفنا هو إزالة فقاعة التضخم هذا العام وإخراجه من أجندة بلادنا تماما اعتبارا من السنة المقبلة".

جدير بالذكر أن معدلات التضخم في تركيا قد تباطأت بأقصى وتيرة لها منذ أكثر من ربع قرن، وهو تباطؤ قد يكون معرضا للخطر بسبب حجم الإنفاق العام المخطط له قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء عن بيانات صادرة عن مؤسسة الإحصاء الحكومية "تورك سات"، إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 64.3% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، بانخفاض عن نسبة 84.4% التي تم تسجيلها في الشهر السابق.


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