توفي خمسة باكستانيين، هم أب وأم وأطفالهما الثلاثة، في حريق شب بخيمهم في محافظة الكرك وسط الأردن.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان، إن "فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك (118 كلم جنوب عمان) أخمدت اليوم الثلاثاء، حريقا شبّ في خيمتين بمنطقة غور المزرعة نتج عنها وفاة خمسة أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية نتيجة تعرضهم لحروق بالغة.

يأتي هذا فيما أوضح مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الضحايا هم من الجنسية الباكستانية ويعملون في الزارعة.

من جهته، قال مدير الطب الشرعي في إقليم الجنوب الطبيب حسن هواري، إن جثث خمسة أشخاص وصلت للطب الشرعي نتيجة تعرضهم لحروق تفحمية أدت الى وفاتهم.

وأضاف أن الجثث تعود لأب (34 عاما) وأم (31 عاما) وثلاث بنات (6 أعوام و8 أعوام و9 أعوام).

وأكد السرطاوي فتح الأجهزة الأمنية تحقيقًا لمعرفة أسباب الحريق.

ويعمل آلاف الباكستانيين في الأردن خصوصا في الزراعة ويعيش أغلبهم في خيم أقيمت قرب المزارع التي يعملون فيها.

وفي 20 ديسمبر 2021، توفي أربعة باكستانيين هم أب وأم وطفلاهما في حريق اندلع بخيمتهم في محافظة البلقاء الواقعة على بعد 30 كلم غرب عمان.