البلشي عن العدوان على غزة: نحن أمام جريمة حرب هي الأكبر في التاريخ الانساني الحديث

دعا نقيب الصحفيين، خالد البلشي، الإعلام المصري والعربي والغربي إلى دخول قطاع غزة لنقل الحقيقة للعالم، معتبرا أن ما يحدث من عدوان إسرائيلي والذي دخل يومه الـ 90، هو "جريمة حرب هي الأكبر في التاريخ الانساني الحديث"

وأضاف البلشي خلال لقاء صحفي مع وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف، بنقابة الصحفيين، اليوم، "وصلنا اليوم لما يقرب من 23 ألف شهيدٍ، و أكثر من 60 ألف جريح ومصاب، مؤكدًا أنه لو كان هناك عالم بنصف ضمير كانت ستنقلب الدنيا.

وأكد : "نحن أمام جريمة حرب هي الأكبر في التاريخ الانساني الحديث، مع وصول عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينين إلى 110 صحفي، وهو رقم أقل من الصحفيين الذين توفوا في الحرب العالمية الثانية والبالغ عددهم 64 صحفيًا، مشيرًا إلى أن هذا يعد استهدافًا لناقلي الحقيقة.

واستطرد:" الاستهداف لم يقف عند الصحفيين بل طال أسرهم ، و أكثر من 75 مؤسسة إعلامية تم تدميرها".

ورأى أنه بالرغم من تلك الأرقام المفزعة إلا أن التواطؤ لا يزال مستمرا، مردفا : نحن أمام محاولة لجعل غزة منطقة غير صالحة للحياة، بالإضافة إلى الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني.

بدوره قال ناجي الناجي، المستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية بمصر، إن ما يجري هو "حرب إبادة جماعية وتطهير العرقي".

وأضاف الناجي خلال كلمته، "أن الإعلام الغربي لم يفتح الباب أمام الغرب لمعرفة الرواية الفلسطينية، وإذا كان هناك صوت مناصر للقضية في الدول الأوروبية، فهناك 50 صوتًا مناصر للصهيوينة".

وأكد المستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية بمصر، دور القوي الناعمة حيث كان لها الفضل الكبير بعد دماء الشهداء، علاوة عن جهد الإعلاميين الذين استطاعوا رصد هذا الصمود.

وأشار إلى أن الحرب لن تنتهي بانتهاء الحرب، حيث هناك مهمة هامة وهي رصد الرواية الغربية وكيفية تغييرها وإظهار حقيقتها.