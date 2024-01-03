ميدو: هناك علامات استفهام كثيرة على اختيارات فيتوريا لقائمة المنتخب

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والفراعنة السابق أن منتخب مصر قادر على المنافسة بقوة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: "هناك علامات استفهام كبيرة على اختيارات روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، في القائمة التي ضمت 27 لاعبًا، إلا أنني سأشجع المنتخب بكل قوة في البطولة".

وتابع: "مستغرب جدا من انضمام محمد صبحي حارس الزمالك إلى القائمة النهائية على الرغم من أنه لا يشارك في أي مباراة منذ أكثر من شهرين".

وأضاف: "مبررات روي فيتوريا عن اختيار محمد صبحي غير مقنعة نهائيا، وأرى أنه كان من الأفضل ضم محمود جاد حارس المصري للقائمة النهائية".

وتابع: "مركز حراسة المرمى يحتاج لاعب قدميه في الملعب، ويلعب بشكل مستمر ومحمود جاد شارك أمس مع فريقه".

وأكمل: "عدم استدعاء ياسر إبراهيم إلى قائمة المنتخب جريمة كروية، لأنه المفروض يكون رقم 3 بعد أحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم".

وتابع: "بعد المباريات التي قدمها ياسر إبراهيم في كأس العالم للأندية في الفترة الأخيرة مع الأهلي كان يجب أن يكون ضمن القائمة النهائية في المنتخب".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "ياسر إبراهيم يستطيع أن يلعب على أحمد سامي وعلي جبر وأسامة جلال، وأيضًا ياسر إبراهيم لديه خبرات، واجتهد كثيرًا في الفترة الماضية".