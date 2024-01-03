مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير: قاعة توت عنخ آمون ستبهر العالم

قال الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف يعمل اليوم في طور التشغيل التجريبي لبعض القاعات الرئيسية على غرار البهو العظيم والمسلة المعلقة والدرج العظيم، معقبا: «قمة الانبهار نشاهدها بعيون الزوار الأجانب والمصريين والعرب».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس»، مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن مساحة المتحف تقع على مساحة 117 فدانا بمنطقة أهرامات الجيزة، قائلا: «نحن نسمى المتحف المصري الهرم الرابع».

وأشار إلى تفرد المتحف المصري الكبير عن مختلف المتاحف في العالم بقاعة الدرج العظيم، مشيرا إلى استعراضها مجموعة كبرى من الآثار الثقيلة عددها 60 قطعة ويصل وزن البعض منها نحو 45 طنا.

ونوه إلى استعراض المتحف 56 ألف قطعة أثرية بعد الانتهاء من أعمال ترميمها ووضعها بقاعات العرض الرئيسية البالغة 12 قاعة، قائلا إن: «قاعتي الملك توت عنخ آمون ستبهر العالم أجمع، وسيكون المتحف مؤسسة حضارية وثقافية ليس لها مثيل بالعالم».