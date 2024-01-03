رئيس قوات الدعم السريع يلتقي الرئيس الكيني وسط جهود لوقف إطلاق النار

عقد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، محادثات مع الرئيس الكيني وليام روتو، في نيروبي، اليوم الأربعاء.



ونشر روتو صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو رفقة حميدتي في مقر الإقامة الرسمي للرئيس الكيني في نيروبي.



وأعرب روتو عن "تقديره للالتزام" الذي أبداه حميدتي تجاه "إنهاء الصراع" في السودان.



وأشار الرئيس الكيني روتو لمحادثات وقف إطلاق النار، التي تقودها "الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا" (إيجاد) التي تضم ثمان دول شرقي أفريقيا، من أجل إنهاء الحرب المستعرة منذ منتصف أبريل.



وغرد روتو، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يتوقع أن تؤدي المحادثات المستمرة للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) إلى تسوية سياسية من شأنها التمخض عن سلام دائم في البلاد. لا نتطلع لشيء إلا التوصل لحل سلمي وجارة مستقرة".



واندلعت الحرب على السلطة بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي في أبريل الماضي.



وتمكنت قوات الدعم السريع مؤخرا من التغلب على الجيش في بعض المناطق، ومن بينها ولاية الجزيرة، التي تعتبر سلة خبز السودان.