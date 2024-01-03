شعبة الأجهزة الكهربائية: خصومات وعروض رأس السنة فنكوش

فسر جورج سدرة، رئيس شعبة الأدوية الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار ‏الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلي.‏

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس»، مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر ‏شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، إن الأسباب ترجع إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع الأسعار ‏عالميا؛ نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحروب والتوترات السياسية حول العالم.‏

وأضاف أن ثقافة المواطن المصري كذلك لعبت دورا في ارتفاع الأسعار، لا سيما على نحو ‏انجراف وتدافع المواطن على الشراء؛ تخوفا من زيادة الأسعار المستقبلة، مشيرا إلى انعكاس ‏ذلك على ارتفاع الطلب.‏

وأشار إلى رفع الشركات أسعار منتجاتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر على التوالي بنسب ‏تتراوح بين 10 إلى 15% قبل عروض وخصومات رأس السنة، قائلا: «على سبيل المثال ‏الشاشة الـ43 بوصة كانت بـ 9 آلاف وصلها إلى 12 ألفا ومع رأس السنة؛ نزلها إلى 9900 ‏جنيه، هذا لا يجوز تسميته سوى بعروض الفنكوش».‏

وأوضح أن تحديد السعر يجري وفق معطيات آليات السوق المتمثلة في العرض والطلب وليس ‏وفق محددات التسعيرة الجبرية، قائلا: «لو البضاعة انخفضت؛ نتيجة ارتفاع الطلب السعر بيزيد ‏تلقائيا والعكس صحيح عند توافرها».‏

ولفت إلى توجيه الشركات المصنعة للأدوات الكهربائية؛ أغلب الإنتاج إلى سلاسل التجزئة ‏الكبرى؛ بأسعار أقل من سعر التاجر، قائلا: «الهايبر ماركت تضج جزء للبيع أمام المستهلك، ‏والجزء الآخر تبيعه إلى التاجر؛ بسعر أعلى من السعر المعلن بدلا من البيع للمستهلك بالقطعة».‏