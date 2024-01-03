شعبة الأجهزة الكهربائية: خصومات وعروض رأس السنة فنكوش

فسر جورج سدرة، رئيس شعبة الأدوية الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلي.
وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس»، مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، إن الأسباب ترجع إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع الأسعار عالميا؛ نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحروب والتوترات السياسية حول العالم.
وأضاف أن ثقافة المواطن المصري كذلك لعبت دورا في ارتفاع الأسعار، لا سيما على نحو انجراف وتدافع المواطن على الشراء؛ تخوفا من زيادة الأسعار المستقبلة، مشيرا إلى انعكاس ذلك على ارتفاع الطلب.
وأشار إلى رفع الشركات أسعار منتجاتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر على التوالي بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% قبل عروض وخصومات رأس السنة، قائلا: «على سبيل المثال الشاشة الـ43 بوصة كانت بـ 9 آلاف وصلها إلى 12 ألفا ومع رأس السنة؛ نزلها إلى 9900 جنيه، هذا لا يجوز تسميته سوى بعروض الفنكوش».
وأوضح أن تحديد السعر يجري وفق معطيات آليات السوق المتمثلة في العرض والطلب وليس وفق محددات التسعيرة الجبرية، قائلا: «لو البضاعة انخفضت؛ نتيجة ارتفاع الطلب السعر بيزيد تلقائيا والعكس صحيح عند توافرها».
ولفت إلى توجيه الشركات المصنعة للأدوات الكهربائية؛ أغلب الإنتاج إلى سلاسل التجزئة الكبرى؛ بأسعار أقل من سعر التاجر، قائلا: «الهايبر ماركت تضج جزء للبيع أمام المستهلك، والجزء الآخر تبيعه إلى التاجر؛ بسعر أعلى من السعر المعلن بدلا من البيع للمستهلك بالقطعة».