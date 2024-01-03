تشافي يحسم موقفه من التعاقد مع مبابي

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، موقفه من التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد مبابي مع ناديه سان جيرمان في الصيف القادم، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في الوقت الحالي، على أن ينتقل له في الموسم الجديد.

وقال تشافي في تصريحات تليفزيونية: «سيكون موسما صعبا وسنحتاج إلى الاستقرار والوحدة داخل الفريق، أعتقد أن الأمور تمت بشكل جيد للغاية وآمل أن نكرر ما حدث بالموسم الماضي».

وأضاف: «ما زلت أعتقد أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، وهدفي تحقيق نجاحات مثلما حدث في العام الماضي، وتحقيق الفوز في جميع المباريات مع الفريق».

وبسؤاله عن إمكانية تعاقد الفريق الكتالوني مع مبابي، قال: «لسوء الحظ لا نفكر في هذا النوع من التعاقدات سأتمسك بما لدي وعلينا تحقيق التميز».

وأتم: «أنا مهتم أكثر بالدفاع مقارنة بما نقدمه في الهجوم وإن سجلنا هدفان أو ثلاثة، لأننا نستقبل الكثير».