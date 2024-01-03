حسن نصر الله: إسرائيل على طريق الزوال ولن يستطيع أن يحميها أو يدافع عنها أحد

استعرض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، النتائج التي حققتها عملية «طوفان الأقصى»، قائلًا إن تأثيرها سيكون كبيرًا على مستقبل فلسطين والقضية ولبنان وكل المنطقة.

وأضاف خلال كلمة مساء الأربعاء، أن العملية كسرت صورة الدولة المقتدرة، مستشهدًا بحجم الخسائر المباشرة على أكثر من صعيد؛ آلاف الجرحى والقتلى في صفوف الجنود، وعدد الآليات والدبابات التي يعلن عن تدميرها كل يوم، بخلاف الأوضاع النفسية.

وأشار إلى أن «طوفان الأقصى» أدت إلى تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي وكبدته عشرات مليارات الدولارات، قائلًا إنها أثبتت عدم قدرة إسرائيل على تحقيق أهداف الحرب المزعومة.

وأكمل: «لم يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من استعادة أي أسير حي، ولم يستطع فرض إرادته السياسية على قطاع غزة وشكل إدارة مستقبله».

ولفت إلى أن «العملية عمقت الانقسامات الداخلية»، معقبًا: «كلن كلن حاطين الخناجر ومخبيينها ورا ضهرن، وعندما تقف الحرب وتبدأ لجان التحقيق سنرى أي إسرائيل ستخرج»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن العملية دمرت الصورة الأمريكية وقدمتها بأبشع حقائقها، قائلًا إن «القرار والسياسة والصاروخ والقذيفة الأمريكية هي من تقتل في غزة».

ووصف تصريحات المسئولين الأمريكيين بأن إسرائيل لا تتعمد قتل المدنيين أو الصحفيين في غزة بـ«الوقاحة»، ذاكرا أن «طوفان الأقصى» أثبتت أن «النظام والمجتمع والقانون الدولي ليس قادرا على حماية أي شعب».

وأكمل: «العملية أضعفت إسرائيل وزلزلت بنيانها، أوقعتها ووضعتها على طريق الزوال الذي سنشهده جمعيا إن شاء الله ولن يستطيع أن يحميها أو يدافع عنها أحد».