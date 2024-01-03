احتجاج سائقي شاحنات في الهند يتحول إلى أعمال عنف

تحول احتجاج لسائقي الشاحنات ضد قانون جديد بشأن قضايا الاصطدام والفرار من مكان الحادث إلى أعمال عنف في مدينة سورات بولاية جوجارات الهندية اليوم الثلاثاء، حيث هاجم المحتجون شرطيا، وأعقب ذلك القبض على 23 شخصا، حسبما ذكر مسؤول اليوم.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" عن راجيش بارمر نائب مفوض الشرطة قوله إن الحادث وقع قرب ميناء ماجدالا عندما أغلق عدد كبير من سائقي الشاحنات الطريق مطالبين بسحب القانون الجديد الخاص بقضايا الاصطدام والفرار.

وينص القانون الجديد على تطبيق عقوبة السجن لما يصل إلى 10 سنوات و/ أو سداد غرامة قيمتها 700 ألف روبية (نحو 8400 دولار) في حوادث الطرق الخطيرة التي تنجم عن الإهمال في القيادة والتي يفر السائقون فيها دون إخطار الشرطة.