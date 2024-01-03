الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على آلروسا الروسية للألماس

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عقوبات على شركة آلروسا المنتجة للألماس التي تديرها الدولة الروسية ورئيسها التنفيذي بافيل مارينيشيف، في إطار رده على الحرب الروسية الأوكرانية.



ويُكمل أحدث إدراج على القائمة السوداء حظر الاستيراد على الألماس الروسي الذي دخل حيز التنفيذ في التكتل المؤلف من 27 دولة منذ الأول من يناير.



واتهم الاتحاد الأوروبي آلروسا، وهي أكبر شركة تعدين عن الألماس في العالم، ورئيسها التنفيذي بـ"القيام بتصرفات تقوض أو تهدد سلامة الأراضي الأوكرانية وسيادتها واستقلالها".



ويعود للشركة التعامل فى أكثر من 90% من كامل إنتاج الألماس الروسي، بحسب بيان أصدره الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يرقى لـ"جزء مهم من القطاع الاقتصادي الذي يوفر عائدات هائلة لحكومة الاتحاد الروسي".



وفي 2021، بلغت عائدات آلروسا 332 مليار روبل "نحو 3.7 مليار دولار".



وفي ديسمبر، وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على حظر استيراد الألماس من روسيا، ويرجى من الإجراء حرمان الكرملين من مصدر دخل مهم وبالتالي الحد أيضا من قدرته على تمويل الحرب ضد أوكرانيا.



وقدرت المفوضية الأوروبية مؤخرا أن عائدات روسيا من بيع الألماس تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويا.