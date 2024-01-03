السعودية توصي بإعطاء لقاح كورونا المطور وسط انتشار المتحور الجديد

أوصت وزارة الصحة السعودية بإعطاء لقاح كورونا المطور لكل من بلغ 18 عاما وأكثر وذلك بعد حوالي أسبوعين من رصد انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "جيه إن.1" في المملكة.

وأشارت الصحة في بيان لها مساء الثلاثاء إلى أن الأولوية تكون لمن بلغ 50 عاما فما فوق، والممارسين الصحيين الذين لهم تعامل مباشر مع المرضى، وكذلك المصابين بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة بما فيها السرطان النشط بين 17 عاما و50 عاما، بالإضافة إلى الحوامل.

وأتاحت الصحة الحصول على لقاح كورونا المطور من خلال حجز موعد من تطبيق "صحتي" لعيادات التطعيمات التنفسية.

وكانت هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية)، أعلنت في 20 ديسمبر، رصد سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، حيث بلغت نسبته 36%.

وأكدت عدم وجود ما يثير القلق أو حاجة لتطبيق إجراءات مشددة، ولا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، مطالبةً الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.