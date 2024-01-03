ألمانيا حصلت على أكثر من نصف إمدادات الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في 2023

قالت وكالة الشبكة الاتحادية في ألمانيا الثلاثاء إن الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بما في ذلك الرياح والمياه والكتلة الحيوية شكلت أكثر من نصف إمدادات الكهرباء في البلاد ، حيث ارتفعت إلى 56% في عام 2023.

وكان الرقم قد استقر عند 4ر47% قبل عام مضى.

وتم الاستشهاد بزيادة في هطول الأمطار كأحد أسباب الارتفاع، مما أفاد محطات الطاقة الكهرومائية في أعقاب الجفاف في عام 2022. وجرى توليد طاقة أكثر بنسبة 5ر16% مقارنة بالعام السابق.

وولدت مزارع الرياح البرية كهرباء أكثر بنسبة 18%. وكانت كمية طاقة الرياح المنتجة في عام 2023 هي الأعلى على الإطلاق عند أكثر من 119 تيراواط/ساعة، ويرجع ذلك أيضا إلى زيادة السعة المركبة.

ومع ذلك، ظلت الكهرباء التي توفرها الطاقة الشمسية مستقرة تقريبا على الرغم من قدرتها العالية بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص ضوء الشمس، وفقا لوكالة الشبكة.

في المقابل، انخفض التوليد من توربينات الرياح البحرية بسبب أعمال الصيانة في مزارع الرياح وخطوط الكهرباء. ووفقا لوكالة الشبكة، انخفض التوليد من الكتلة الحيوية والطاقات المتجددة الأخرى.

وتم توليد طاقة أقل بكثير من مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والطاقة النووية. وأغلقت آخر محطات الطاقة النووية في ألمانيا في نيسان/أبريل. وفي المقابل، استفادت محطات الطاقة التي تعمل بالغاز من انخفاض أسعار التداول. وأصبحت طاقتهم أرخص مقارنة بعام 2022 وبالتالي أكثر جاذبية في سوق الكهرباء.

وتهدف ألمانيا إلى تحقيق الحياد المناخي، أو تصفير انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2045.