أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق: "كفر طهرمس، والطالبية فيصل، وحسن محمد فيصل، والتعاون، والطوابق، والمطبعة، وكعابيش، والمريوطية، والصفا والمروة والمنشية، والعريش، والكوم الأخضر مع شارع المستشفى، والمريوطية هرم وفيصل"، لمدة ١٢ ساعة، بدءا من الثامنة مساء الجمعة، 5 يناير، حتى الثامنة صباح السبت.

وأرجعت الشركة انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بتغيير محبس قطر ٨٠٠ مم على خط الطرد الخاص بمحطة رفع ترسا ٦، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لتركيب المحبس.

وأعلنت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.