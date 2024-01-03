قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم حساس للغاية، والبرلمان سيتعامل مع هذا الملف حيادية وعدالة كاملة لتطبيقه تدريجيا.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية انجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الثلاثاء، أنه لا بد من تعديل هذا القانون، خاصًة وأن تأجيل فتح هذا الملف من الحكومات المتعاقبة في السنوات الماضية، ومن ثم أصبح ضرورة ملحة لا يمكن إغفالها، مؤكدا أن هذا القانون على جدول لجنة الإسكان بالمجلس.

ونصح المواطنون بضرورة توفيق أوضاعهم بالنسبة للإيجار، بشكل ودي ومباشر مع المالك دون اللجوء إلى القانون، مشددا على أهمية معرفة المستأجر أنه من المهم دفع قيمة عادلة لإيجار الوحدة لمالكها.

وفيما يتعلق بوجود إحصائية دقيقة للمباني الآيلة للسقوط، أكد أنه لا يوجد أرقاما دقيقة في هذا الشأن، متوقعا بأن يتجاوز عددها مليون عقار، مع الأخذ في الاعتبار أن إخلاء أصحاب هذه العقارات غاية في الصعوبة، نظرا لضرورة توفير سكن بديل لهم.

وأشار إلى أن مسألة السيطرة على أسعار الوحدات السكنية، يأتي من وجودة وفرة في الوحدات، وضرورة البدء في تسهيل إصدار تراخيص البناء، موضحا أن الاشتراطات الجديدة للبناء هو أن يكون العقار على أرض مسجلة، وهو أحد الشروط الصعبة، ما يستلزم إعادة النظر لصعوبة تنفيذ هذه الاشتراطات.