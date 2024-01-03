سباق جري خيري بأهرامات الجيزة لدعم مرضى القلب من الأطفال

في مبادرة إنسانية، يطلق الطالب يوسف هشام مكاوى، البالغ من العمر 17 عامًا، سباق جرى خيرى استثنائي بجانب أهرامات الجيزة.



يعتبر يوسف من أبطال رياضة الجري، حيث حقق العديد من البطولات، وأصبح لاعبًا في منتخب مصر للجري.



من خلال مبادرته، قرر يوسف تنظيم سباق جرى خيرى، سيتم توجيه إيراداته لصالح مستشفى الناس لأمراض القلب للأطفال.



يهدف السباق إلى تحفيز المشاركة المجتمعية وجمع التبرعات للمؤسسات الطبية التي تعالج الأطفال، حيث يتضمن الحدث سباقين بطول 5 كم و10 كم، وسباق ترفيهي للعائلات بطول 1 كم.



المشتركون سيحصلون على هدايا قيمة، بما في ذلك شنط رياضية وتيشيرتات، إضافة إلى ميداليات للفائزين.



ويتطلع يوسف إلى مشاركة مجتمعية واسعة، ويتمنى أن يكون الحدث ليس فقط مصدرًا للدخل ولكن أيضًا فرصة للتكاتف وتحقيق أهداف إنسانية سامية.