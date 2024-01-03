تعقد محكمة العدل الدولية في 11 يناير أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.

وقال متحدث وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، كلايسون مونيلا، خلال منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في 11 يناير بمدينة لاهاي الهولندية، وتتواصل في اليوم التالي، موضحاً أن بلاده تواصل تحضيراتها في هذا الخصوص، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشارت "الأناضول" إلى أن محكمة العدل الدولية قد تصدر خلال هذه المحاكمة قرارا بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قدمت مؤخرا، طلبا لفتح دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان المحكمة.

وفي 21 نوفمبر، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل؛ احتجاجاً على هجماتها المدمرة في غزة. وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا سفيرها لدى إسرائيل، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.