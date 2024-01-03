يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السوحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية غربية الى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 22 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 13

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 23 12

نخل 19 8

كاترين 15 6

الطور 23 13

طابا 21 13

شرم الشيخ 24 16

الاسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 21 11

السلوم 20 10

سيوة 19 10

رأس غارب 23 15

الغردقة 24 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 24 15

شلاتين 26 18

حلايب 25 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 22 11

بني سويف 22 11

المنيا 22 9

أسيوط 23 8

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 25 12

الوادى الجديد 23 11

أبوسمبل 24 11

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 30 19

المدينة المنورة 24 13

الرياض 26 12

المنامة 22 18

أبوظبي 26 21

الدوحة 24 17

الكويت 21 10

دمشق 17 6

بيروت 20 16

عمان 13 8

القدس 15 8

غزة 19 13

بغداد 19 8

مسقط 24 20

صنعاء 23 5

الخرطوم 31 17

طرابلس 19 12

تونس 21 9

الجزائر 19 8

الرباط 23 9

نواكشوط 32 14

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 12 5

إسطنبول 16 11

إسلام آباد 19 6

نيودلهى 17 7

جاكرتا 31 24

بكين 5 6-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 13 7

أثينا 17 10

روما 16 10

باريس 12 7

مدريد 12 9

برلين 11 7

لندن 12 6

مونتريال 2 5-

موسكو 22- 25-

نيويورك 8 2

واشنطن 8 1-

أديس أبابا 24 10