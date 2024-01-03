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ارتفع مستوى المياه نحو ثلاثة أمتار في محطة نووية يابانية، الأربعاء، عقب الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو بولاية إيشيكاوا وسواحلها غرب البلاد قبل يومين.

ووفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية، فإن شركة الكهرباء "هوكوريكو" بدأت عقب الزلزال الذي وقع الاثنين بقياس مستويات المياه في المحطة النووية بالمنطقة.

ولفتت إلى تسجيل ارتفاع في مستوى المياه بواقع 3 أمتار.

وأضافت أنه لوحظ وقوع أضرار في أنابيب المحولات التي توفر الطاقة الخارجية لمحطة توليد الكهرباء، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسرب النفط، كما نقلت وكالة الأناضول.

وأشارت الشركة إلى استمرار أعمال الصيانة في المحطة، وفق هيئة الإذاعة.

والاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات شبه جزيرة نوتو في إيشيكاوا، ما أسفر عن مصرع 64 شخصا، بحسب آخر حصيلة رسمية صدرت الأربعاء.