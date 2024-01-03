سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عن قيامها بتنفيذ عدة مشروعات وبرامج لتطوير العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية وتوفير الفرص للطلاب والمعلمين.

وقالت المديرية إنه في مجال تجهيز قامت بشراء تجهيزات جديدة لمدارس التعليم العام والفني وديوان العام والإدارات التعليمية، وتشمل هذه التجهيزات أجهزة كمبيوتر وشاشات عرض ومكيفات هواء وأثاث مدرسي ومعدات رياضية وغيرها، وتهدف هذه التجهيزات إلى تحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة وتحقيق الراحة للطلاب والمعلمين.

وأضافت المديرية، أنها أعدت خطة تنفيذية وفقا لموازنة البرامج والأداء وتضمنت أهدافا واضحة ومحددة ومؤشرات قياس ومصادر تمويل ومسؤوليات ومواعيد تنفيذ، وتم متابعة الخطة التنفيذية بشكل ربع سنوي من قبل الإدارات والتوجيهات المختلفة، وتم تنفيذ ورشة عمل لمناقشة الخطة التنفيذية وبناء مؤشرات الأداء للعام المالي 2025/2026.