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حزب الله: طوفان الأقصى تؤسس بحق لزوال إسرائيل

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 3 يناير 2024 - 8:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يناير 2024 - 8:33 م

استعرض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، النتائج التي حققتها عملية «طوفان الأقصى»، قائلًا إن تأثيرها سيكون كبيرًا على مستقبل فلسطين والقضية ولبنان وكل المنطقة.

وأضاف خلال كلمة مساء الأربعاء، أن العملية أثبتت فشل سلاح الجو الإسرائيلي في حسم المعركة، حتى في مساحة ضيقة كقطاع غزة.

وذكر أن «طوفان الأقصى» عززت انعدام ثقة الإسرائيليين في جيشهم والأجهزة الأمنية والقيادات السياسية؛ لأنها تمس جوهر وبقاء دولتهم.

وتابع: «العملية تؤسس بحق لزوال إسرائيل»، معقبًا: «لو فقدت إسرائيل الأمن فلا يمكن أن تبقى؛ لأن الصلة بالأرض كاذبة ومخترعة ومنافقة وغير صحيحة على الإطلاق».

ولفت إلى أن لبنان وشعبه بقيا رغم الحرب الأهلية التي استمرت 30 عامًا، كما أن العراق صمد رغم تعرضه للحروب والحصار، مضيفًا: «لكن إسرائيل كيان مصطنع، شعب ملزق تلزيق من كل أنحاء العالم».

وأكمل: «الصلة بالأرض مرتبطة بالأمن وأنها أرض اللبن والعسل، لكن المشهد الذي نراه لدولة إسرائيل هو صهاينة يجمعون حقائبهم ويرحلون من المعابر والمطارات، وطوفان الأقصى أكملت التأسيس لهذا المشهد».


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