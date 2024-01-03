محتجون يعلنون عن وقف إنتاج النقط من حقل الشرارة جنوب طرابلس

أعلنت مجموعة من المحتجين في جنوب غرب ليبيا عن إغلاق حقل الشرارة النفطي بالقرب من مدينة أوباري.

ومنذ يومين نظم محتجون مدنيون وقفة احتجاجية أمام الحقل، طالبوا فيها بتوفير الوقود والخدمات، وتنفيذ القرارات الصادرة بخصوص المواطنين ذوي السجلات المؤقتة، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة الجنوب النفطية، وصيانة وتطوير شبكة الطرق في إقليم فزان بجنوب البلاد.

وتلت المجموعة مساء الثلاثاء من أمام الحقل بيانا أعلنت فيه عن الإغلاق، وحملت المؤسسة الوطنية للنفط والسلطات التنفيذية ما يترتب عليه، مؤكدين على عدم إنهاء اعتصامهم لحين تلبية حقوق فزان.

وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لم تصدر أي تعليقات رسمية حول الإغلاق من حكومتي طرابلس وبنغازي، ولا من وزارة أو مؤسسة النفط في البلاد، بينما لم يتأكد بعد ما إذا قام المشغلون بإيقاف إنتاج النفط وضخه إلى مجمع مليتة الصناعي ومصفاة الزاوية شمال البلاد.

وينتج حقل الشرارة حاليا 240 ألف برميل يوميا، ويعتبر أكبر الحقول الليبية بسقف إنتاج يومي يصل إلى 300 ألف برميل، واحتياطي مؤكد يقدر بـ 3 مليار برميل، بينما يناهز الإنتاج اليومي في عموم البلاد قبل الإعلان عن الإغلاق 2ر1 مليون برميل في اليوم.