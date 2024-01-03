بروتوكول تعاون بين تعليم الأقصر ومعهد صيني لتطوير مناهج المدارس الفنية

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وقعت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بروتوكول تعاون مع معهد شينزين للفنون المهنية بالصين لتطوير مناهج التعليم الفني ودمج المهارات الحياتية ومستويات التفكير العليا وحل المشكلات وريادة الأعمال.

وتم اختيار ثلاث مدارس فنية بالمحافظة لتطبيق البروتوكول وهي مدرسة الأقصر الصناعية الثانوية الميكانيكية ومدرسة القرنة الزراعية ومدرسة الأقصر الفندقية.

ويهدف البروتوكول إلى تحسين جودة التعليم الفني وتوفير فرص عمل للخريجين في السوق المحلي والدولي.

وفي مجال الدمج الاجتماعي، أعلنت المديرية عن تعاونها مع مؤسسة بداية أمل للتنمية والخدمات لحل قضية التسريب من التعليم لأصحاب الإعاقة الذهنية.

وتقدم المؤسسة أوتوبيس المتميزين لتوفير وسيلة مواصلات تنقل الطلاب من وإلى مدارسهم، ويهدف المشروع إلى تشجيع الطلاب على استكمال تعليمهم وتنمية مهاراتهم وتمكينهم من المشاركة في المجتمع.