ارتفاع عدد ضحايا الانفجارات في إيران إلى 211 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الانفجارات في كرمان الإيرانية، اليوم الأربعاء، خلال مواكب الجنازة في ذكرى وفاة الجنرال قاسم سليماني إلى 211، حسبما ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.



وقال التلفزيون الإيراني الرسمي في بيان، نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا": إنه وعقب الحادثة بقليل أعلنت السلطات الإيرانية أن الانفجار كان نتيجة عملية إرهابية خلّفت العشرات بين قتيل وجريح، فيما يبدو أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.



ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، نفي مصادر أمنية أن تكون التفجيرات انتحارية، مؤكدة أنها جرت بواسطة حقيبتين في داخلهما عبوات ناسفة.