تايوان: مستخدمو مطار تاويوان يحصلون على مجموعة أدوات اختبار مجانية لكورونا

ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان أمس الثلاثاء أنه سيتم تقديم مجموعة أدوات اختبار سريع مجانية لكوفيد-19، تمولها الحكومة، للمسافرين الدوليين المتجهين للخارج والداخل، في مطار "تايوان تاويوان" الدولي ، اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقال فيليب لو، نائب المدير العام لمراكز السيطرة على الأمراض إن هذه السياسة يتم تنفيذها بسبب زيادة أعداد الإصابة بمرض كوفيد-19، محليا ودوليا والزيادة المتوقعة، في عدد المسافرين الدوليين، قبيل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأربعاء.

وأضاف أن مجموعة أدوات الاختبار السريع لكوفيد-19، ستكون متاحة في مطار "تايوان تاويوان" الدولي، للمسافرين المتجهين للخارج والداخل وكل مسافر يمكنه أخذ عبوة-مكونة من أربع أو خمس مجموعة أدوات اختبار سريع- في واحد من المراكز المخصصة الأربعة في المطار.

وتابع أن المسافرين، لا يتم الزامهم بأخذ مجموعات أدوات الاختبار السريع ولا يطلب منهم إجراء الاختبار، لكن يتم توفير مجموعات أدوات الفحص، لاختبار فيروس كورونا بسهولة، إذا كانوا يعانون من أعراض البرد أو أعراض مشابهة للإنفلونزا أثناء رحلتهم أو بعد عودتهم.