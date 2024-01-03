رفع إشغالات شارع خالد بن الوليد في حي الزاوية الحمراء

قال اللواء عبدالله عزت الديب، رئيس حي الزاوية الحمراء، شمال محافظة القاهرة، إن إدارة الإشغالات بالحي، تمكنت من رفع إشغالات شارع خالد بن الوليد بمنطقة أرض الجنينة، استجابة لشكاوى الأهالي الواردة إلى الحي.

*الحملات مستمرة تنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة

وأوضح الديب، أن الحملات مستمرة على شوارع وميادين حي الزاوية الحمراء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضرورة رفع وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين بأحياء العاصمة.

*رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بشارع إدريس إسماعيل

وأشار الديب، إلى تطوير ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بشارع إدريس إسماعيل ومتفرعاته بمدينة الأحلام، تنفيذا لتوجهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالتواجد المستمر بالشوارع والميادين، لمتابعة ما يتم من أعمال تطوير والتصدي للمخالفات والتعديات

*تطوير شارع الجهاد بحي الزاوية الحمراء

وأكد الديب، على متابعة أعمال تطوير شارع الجهاد من شارع سلامة عفيفي، وفقًا لخطة الحى المستهدفة للارتقاء بالطرق، منوهًا برفع مخلفات القمامة من مربع أرض الجنينة، ومربع القصيرين، بواسطة مشرفي القطاعات وفرع الهيئة ومسئول وحدة الرصد.