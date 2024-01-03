«ولد فكرة مشروعك» فى ندوة تدريبية بمديرية الشباب والرياضة بمطروح

قال الدكتور وليد رفاعى مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، إنه تم تنظيم الدورة التدريبية لبرنامج ريادة الأعمال تحت شعار "ولد فكرة مشروعك" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة، أن الدورة التدريبية تناولت مفاهيم حضانة المشروعات، كيف أولد أو أنشئ فكرة مشروع، الأدوات اللازمة لاستكمال المشروعات، حتى تصبح ريادة أعمال، ودور جهاز المشروعات لتولي هذه الأفكار والعمل على نضجها، وذلك من خلال "حسين عمر" مدرب بجهاز تنمية المشروعات.

وأكد أن الدورة تطرقت إلى التعريف بمهارات التواصل، والأهداف التى بدورها تساعد فى القضاء على مشكلة البطالة، ودعم وإعداد الشباب لسوق العمل بالمشروعات الصغيرة، وذلك فى إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.