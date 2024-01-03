صحة النواب: صندوق الطوارئ الطبية يضمن استدامة تمويل علاج الأمراض الوراثية

كشفت النائبة الدكتورة إيناس إبراهيم عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن ملامح مشروع القانون الجديد الخاص بتعديل بعض أحكام صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية انجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الثلاثاء، أن قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطيبة صدر بقانون 139 لسنة 21؛ لمواجهة فيروس كورونا وقتها، مضيفة أن أبرز مميزاته الجمع بعض أرصدة حسابات موجودة بوزارة الصحة مصل دعم الدواء والقضاء على قوائم الانتظار.

ولفتت إلى أنه جرى رأت ضرورة إضافة الأمراض الوراثية والنادرة، إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، نظرا لأن جزءا كبيرا من هذه الأمراض يأتي نتيجة زواج الأقارب، منوهة بأنه سيجري الكشف المبكر على الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، وصندوق يكفل استدامة تمويل علاج هذه الأمراض، خاصًة وأن تكلفة علاجها مرتفعة.

وأشارت إلى أن هناك أنواعا من الأمراض الوراثية التي يجري الكشف عليها قبل الزواج، لتوعية الأب والأم بمثل هذه المشاكل المرضية، وتعريفهم بالمخاطر الجينية التي قد تصيب أطفالهم في المستقبل، منوهة أن هذه الصناديق تضمن استدامة تمويل العلاج الأمراض الوراثية، في حال وجود أفراد لم يخضعوا للكشف المبكر، دون تحميل موازنة الدولة أعباء مالية.